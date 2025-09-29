Политолог предупредил о риске шатдауна в США из-за упрямства демократов

Власти США могут столкнуться с приостановкой работы правительственных учреждений в ночь на четверг, если демократы в Конгрессе продолжат демонстрировать неуступчивость. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил политолог-американист Малек Дудаков.

Как отметил эксперт, администрация Трампа наращивает давление на лидеров демократической партии, до сих пор отказывающихся поддержать бюджетный проект республиканцев. Одной из точек раздора стали расходы на медицинское страхование, которые действующий президент намерен сократить. По словам Дудакова, Трамп обвиняет финансирующие организации в выделении чрезмерных средств нелегальным мигрантам.

Тем не менее, политолог не исключил, что в критический момент демократы будут вынуждены уступить и согласовать повестку, предложенную главой Белого дома.

«Эффект от шатдауна будет крайне незначительным. Причём как в американской экономике, так и в мировой, потому что всё-таки это не дефолт США, а приостановка работы. В Америке в случае шатдауна пострадают те районы, те округа, где проживает большое количество чиновников», — заключил Дудаков.

Напомним, 19 сентября Сенат США провалил голосование по проекту бюджета, который должен был продлить финансирование до 21 ноября. Большинство сенаторов (48 человек) отклонили документ, тогда как поддержали его только 44. Если временный бюджет не будет принят до начала нового финансового года 1 октября, это приведет к приостановке работы правительственных учреждений.