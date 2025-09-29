«Всё зависит от ситуации»: В Финляндии раскрыли, будут ли сбивать российские дроны
Стубб заявил, что не станет сбивать российские дроны, действуя лишь по протоколу
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sezer66
Финляндия не планирует отдавать приказ сбивать российские дроны. Об этом в интервью CNN рассказал президент страны Александр Стубб. Вместо этого в Финляндии действует строгий протокол реагирования на нарушения воздушного пространства.
«Нет. У нас есть протоколы. На практике сначала мы проверяем, затем делаем объявление, а затем ВВС (Военно-воздушные силы — прим. Life.ru) решают, что делать. Всё зависит от ситуации», — заявил он.
Он подчеркнул, что решение о сбивании дронов принимается по установленному протоколу, а не по единоличному приказу. В ходе процедуры сначала проводится проверка, затем — официальное предупреждение, и лишь потом Военно-воздушные силы оценивают необходимость применения силы.
Ранее в бундестаге ФРГ сообщалось, что в случае появления российских истребителей над территорией НАТО после инцидента в воздушном пространстве Эстонии необходима жёсткая реакция, вплоть до применения оружия. Только «чёткий сигнал для России» о том, что любое нарушение границ будет встречено военными средствами, включая поражение российских самолётов, может иметь эффект.