«Всё зависит от ситуации»: В Финляндии раскрыли, будут ли сбивать российские дроны

Финляндия не планирует отдавать приказ сбивать российские дроны. Об этом в интервью CNN рассказал президент страны Александр Стубб. Вместо этого в Финляндии действует строгий протокол реагирования на нарушения воздушного пространства.

«Нет. У нас есть протоколы. На практике сначала мы проверяем, затем делаем объявление, а затем ВВС (Военно-воздушные силы — прим. Life.ru) решают, что делать. Всё зависит от ситуации», — заявил он.

Он подчеркнул, что решение о сбивании дронов принимается по установленному протоколу, а не по единоличному приказу. В ходе процедуры сначала проводится проверка, затем — официальное предупреждение, и лишь потом Военно-воздушные силы оценивают необходимость применения силы.