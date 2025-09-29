Девочка из Тюмени сломала позвоночник на уроке физкультуры в школе

Центральный районный суд Тюмени удовлетворил иск прокуратуры и обязал школу выплатить 300 тысяч рублей ученице, получившей тяжёлую травму во время урока физкультуры. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Центральный районный суд г. Тюмени удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу ребёнка 300 тыс. рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении.

Прокуратура Центрального административного округа Тюмени провела проверку после обращения местной жительницы, чья 11-летняя дочь получила травму в школе. В апреле 2022 года во время урока физкультуры девочка упала с турника и получила множественные закрытые переломы грудного отдела позвоночника, включая закрытый компрессионный перелом 1–5 позвонков.

Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала вред здоровью как тяжкий и опасный для жизни. Несмотря на отказ полиции возбуждать уголовное дело, прокуратура обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что в Дербенте следственные органы начали проверку обстоятельств гибели студентки одного из местных колледжей. Трагедия произошла во время урока физкультуры. Девушка потеряла сознание на занятии, и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась. Погибшая являлась первокурсницей Дербентского медицинского колледжа имени Илизарова.