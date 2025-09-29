«Не для сбора средств»: Силуанов объяснил снижение порога для уплаты НДС в шесть раз

Снижение порога годового дохода для уплаты НДС с 60 до 10 миллионов рублей направлено на пресечение незаконных налоговых схем, а не на пополнение казны. Такое заявление в интервью ТАСС сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мера принимается для пресечения незаконных схем минимизации налогов и дробления бизнеса, а не для сбора дополнительных средств. Цель данной меры — борьба с дроблением бизнеса, соответственно, — с уходом от уплаты налогов. Подсчитано, что у компаний с оборотом в 10 млн рублей и ниже теряется экономический смысл дробить бизнес», — пояснил Силуанов.

Министр финансов добавил, что соответствующее предложение содержится в пакете бюджетных законопроектов, которые Минфин уже внёс в правительство.

Он также отметил, что ключевыми приоритетами проекта бюджета на предстоящую трёхлетку являются выполнение социальных обязательств, финансирование обороны и безопасности, поддержка семей участников СВО, а также достижение национальных целей развития до 2030 года.

Ранее в России стартовала рассылка налоговых уведомлений от ФНС, касающихся налога на доходы, полученные с банковских вкладов в 2024 году. Этот налог был введен в 2021 году, но впервые россияне его заплатили в 2024 году, отчитываясь за доходы 2023 года. В результате в бюджет поступило 111 миллиардов рублей.