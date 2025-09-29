Американский сенатор Линдси Грэм* выступил с резким предупреждением в адрес Москвы, заявив, что настоящие испытания для России лишь начинаются. Об этом инциденте и его потенциальных последствиях «Царьграду» рассказал военный эксперт, офицер запаса Олег Шаландин.

Эксперт отметил, что для Вашингтона всегда была характерна громкая риторика. При этом он подтвердил, что Соединённые Штаты действительно не передавали наступательные вооружения, ограничиваясь лишь опытной эксплуатацией некоторых систем для проверки их в реальных условиях, но без серийных поставок.

«Они всегда громкой риторикой отличались. Но наступательное вооружение США, действительно, не предоставляли. Какую-то опытную эксплуатацию осуществляли, чтобы посмотреть, как оружие будет проявлять себя, было такое. Но такого, чтобы это было серийно, не было», — сказал он. Однако, по его словам, ко всем подобным заявлениям следует относиться с большим скепсисом.

Как пояснил Шаландин, Дональд Трамп в своей политике стремится переложить финансовое бремя, связанное с закупками вооружений, на европейских союзников по НАТО, одновременно решая внутренние проблемы. Действующий президент намерен дистанцироваться от прямых расходов, получая при этом выгоду и используя ситуацию для возрождения собственного военно-промышленного комплекса, находящегося, по оценке эксперта, в состоянии упадка.

Собеседник «Первого русского» добавил, что ключевой проблемой Запада являются ограниченные возможности оборонной промышленности. Он указал, что для резкого восполнения арсеналов как в Европе, так и в Америке требуется масштабное расширение производства, поскольку текущие мощности предприятий были рассчитаны на потребности мирного времени. Ветеран боевых действий констатировал, что запасы, накопленные за годы, были израсходованы на Украине и уничтожены, что привело к оголению арсеналов.

Ранее Грэм* заявлял о необходимости использования Соединёнными Штатами экономических рычагов воздействия на Россию с целью вынудить её прекратить военные действия на Украине. Одной из предложенных им мер стало введение ограничительных мер в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы, что, по его мнению, позволит усилить давление на российские власти.

*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.