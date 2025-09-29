Интервидение
29 сентября, 08:57

Выплаты инвалидам, ветеранам и другие меры поддержки увеличат в России с 1 февраля

Минтруд: С 1 февраля проиндексируют соцвыплаты ветеранам и Героям России

С 1 февраля 2026 года будут проиндексированы выплаты и другие меры поддержки для инвалидов, ветеранов, Героев России и других категорий граждан, сообщает пресс-служба Минтруда. Индексация будет проведена с учетом уровня инфляции.

«С 1 февраля, по уровню фактической инфляции, будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям СССР, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, Матерям-Героиням, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки», — говорится в сообщении.

С февраля в России также планируется повышение социальных выплат, включая увеличение размеров различных пособий. В частности, максимальный размер пособия по беременности и родам к 2026 году может достичь 955,8 тысячи рублей. Также ожидается увеличение выплат по больничным листам и пособий по уходу за ребёнком.

Ранее сообщалось 1 октября отдельные категории бюджетников и сотрудников силовых структур получат повышение заработной платы со средним индексом 7,6%. Конкретная сумма прибавки будет зависеть от структуры доходы каждого работника.

Наталья Демьянова
