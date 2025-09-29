Интервидение
29 сентября, 09:24

В США заявили, что ПВО Крыма является лучшей в мире

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Противовоздушная оборона Крыма — одна из самых плотных и мощных в мире. Такое мнение высказало американское издание Military Watch Magazine (MWM), подчёркивая стратегическое значение полуострова для России.

«Развёртывание батальона С-500 в Крыму стало важнейшим показателем, какое значение придаётся защите воздушного пространства полуострова», — говорится в материале.

По мнению Дмитрия Плетенчука, представителя ВМС Украины, Крым играет ключевую роль для России как в военном, так и в политическом плане. В связи с этим, Россия, по его словам, уделила особое внимание защите воздушного пространства полуострова, создав одну из самых мощных систем противовоздушной обороны в мире.

«Месяц испытаний»: Сырский объявил о превосходстве Армии России над ВСУ в 3-6 раз
Ранее сообщалось, что российские военные достигли серьёзных успехов в применении и организации боевых беспилотников, а элитное подразделение «Рубикон» создаёт значительные трудности для украинских войск. Активность «Рубикона» стала одной из причин, по которой ВСУ были вынуждены отвести войска из курского приграничья вследствие срывов снабжения и значительных потерь.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

