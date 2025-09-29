Россияне массово переключились на бюджетные гаджеты и вернули Nintendo в топ

Россияне, заказывающие электронику из-за рубежа, переориентировались на более бюджетные модели. Несмотря на то, что общее количество заказов практически не изменилось (сокращение на 4%), средний чек в категории электроники снизился на 27% по сравнению с прошлым годом, составив 55,3 тыс. рублей в первом полугодии. Общие траты россиян на зарубежную электронику на платформе за этот период составили 528,1 млн руб., что на 30,4% меньше, чем годом ранее.

Как пишет газета «Коммерсант», в рейтинге брендов лидирует Apple с долей 28,2%. Второе место занял ASUS (4,9%), а третье — AMD (4,19%). Примечательно, что из первой пятерки выбыл Xiaomi. Его место заняла Nintendo (3,65%), что аналитики связывают с ожиданиями выхода новой игровой консоли Switch 2. Наибольшую динамику показали AMD, чьи заказы выросли в 26 раз, и Gigabyte, показавшая рост продаж на 49%.

Кстати, в российских многоквартирных домах могут ввести штрафы за шум, исходящий от бытовой техники в ночное и вечернее время. Если звук от пылесоса или стиральной машины превысит допустимые нормы, это будет считаться нарушением. Сейчас в Госдуме обсуждается законопроект о тишине, который предусматривает запрет на шум с 23:00 до 7:00, тихий час в дневное время с 13:00 до 15:00, а также ограничения на ремонтные работы с 9:00 до 19:00 по будням.