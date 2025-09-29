Интервидение
29 сентября, 09:28

В России прогнозируют увеличение числа граждан со статусом «защитник Отечества»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Число россиян, имеющих статус «защитник отечества», в ближайшем будущем возрастет в несколько раз, что требует скорейшего решения накопившихся проблем. Такое заявление сделал помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин на заседании профильной комиссии.

«Мы с вами должны понимать, что через определённое время категории граждан, о которых сегодня идёт речь, а это защитники отчества, увеличится кратно. Поэтому мы должны быть к этому готовы и минимизировать риски от тех или иных вопросов, которые остаются нерешёнными», — подчеркнул Дюмин.

Он добавил, что государство должно быть готово к такому значительному увеличению числа граждан с этим статусом и заранее проработать все возникающие вопросы.

Ранее Министерство финансов Российской Федерации представило инициативу по разработке законодательного акта, предусматривающего введение новых налоговых преференций. Данные предложения нацелены на оказание целевой поддержки семьям, имеющим детей, и лицам, принимающим участие в специальной военной операции, а также их близким.

