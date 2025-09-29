В Кремле подтвердили, что слышали заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможных поставках ракет «Томагавк» Украине. Соответствующее заявление на брифинге сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы, действительно, слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем», — отметил он.

При этом Песков подчеркнул, что ни «Томагавки», ни другие ракеты «не смогут изменить динамику» на фронте.

Напомним, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский обратился с просьбой к президенту США Дональду Трампу о дополнительных поставках ракет «Томагавк» Украине. Дальность действия такого вооружения превышает 1600 километров.