Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 09:33

Песков: Кремль слышал о возможных поставках Tomahawk Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле подтвердили, что слышали заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможных поставках ракет «Томагавк» Украине. Соответствующее заявление на брифинге сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы, действительно, слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем», — отметил он.

При этом Песков подчеркнул, что ни «Томагавки», ни другие ракеты «не смогут изменить динамику» на фронте.

«Нет волшебного оружия»: В Кремле ответили на планы США дать Украине «Томагавки»
«Нет волшебного оружия»: В Кремле ответили на планы США дать Украине «Томагавки»

Напомним, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский обратился с просьбой к президенту США Дональду Трампу о дополнительных поставках ракет «Томагавк» Украине. Дальность действия такого вооружения превышает 1600 километров.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar