Тренер боксёрши Синецкой раскрыл причину её смерти

Причиной смерти трёхкратной чемпионки мира по боксу Ирины Синецкой стал оторвавшийся тромб. Данное заявление сделал тренер спортсменки Виктор Веселов в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что трагический инцидент произошёл, когда Синецкая находилась во сне. Он добавил, что в последний период жизни знаменитая боксёрша уже не занималась активной спортивной деятельностью, а перешла на тренерскую работу. Местом проживания чемпионки было село Кочубеевское, расположенное в Ставропольском крае.

Напомним, что Ирина Синецкая ушла из жизни в возрасте 46 лет. В Федерации бокса РФ отметили, что она являлась самой титулованной спортсменкой в истории российского женского бокса, а её безвременный уход представляет собой невосполнимую потерю. На протяжении своей выдающейся карьеры Синецкая 11 раз поднималась на высшую ступень пьедестала на чемпионатах России.