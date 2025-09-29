Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 10:02

Тренер боксёрши Синецкой раскрыл причину её смерти

ТАСС: Ирина Синецкая скончалась во сне из-за оторвавшегося тромба

Ирина Синецкая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alt Eduard

Ирина Синецкая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alt Eduard

Причиной смерти трёхкратной чемпионки мира по боксу Ирины Синецкой стал оторвавшийся тромб. Данное заявление сделал тренер спортсменки Виктор Веселов в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что трагический инцидент произошёл, когда Синецкая находилась во сне. Он добавил, что в последний период жизни знаменитая боксёрша уже не занималась активной спортивной деятельностью, а перешла на тренерскую работу. Местом проживания чемпионки было село Кочубеевское, расположенное в Ставропольском крае.

Умер один из лучших вратарей в истории НХЛ Берни Парент
Умер один из лучших вратарей в истории НХЛ Берни Парент

Напомним, что Ирина Синецкая ушла из жизни в возрасте 46 лет. В Федерации бокса РФ отметили, что она являлась самой титулованной спортсменкой в истории российского женского бокса, а её безвременный уход представляет собой невосполнимую потерю. На протяжении своей выдающейся карьеры Синецкая 11 раз поднималась на высшую ступень пьедестала на чемпионатах России.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar