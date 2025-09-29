Интервидение
29 сентября, 10:22

В России предложили ввести «пенсионные каникулы» для бабушек и дедушек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragana Gordic

В России может появиться новый вид оплачиваемого отпуска — «пенсионный» для бабушек и дедушек, ещё не достигших пенсионного возраста, чтобы они могли помогать в воспитании внуков. С такой законодательной инициативой выступил председатель республиканского отделения организации «Союз отцов» Юрий Соленов в беседе с «Абзацем».

Продолжительность предлагаемых «пенсионных каникул» могла бы достигать трёх лет. За это время ребёнок подрастёт и сможет пойти в детский сад, а его бабушка или дедушка получат возможность либо выйти на заслуженный отдых, либо вернуться к своей профессиональной деятельности.

«Как бы это работало: это может быть заявительная пенсия, при которой молодые родители заявляют о том, что им нужна помощь, у них карьера не должна прерываться. Они пишут заявление в государственные органы с просьбой дать бабушкам и дедушкам пенсионный отпуск. Если старшие родственники проходят по определённым критериям, им начисляют социальные выплаты, которые можно было бы тратить на определённые категории товаров», объяснил Соленов.

Как отметил общественный деятель, реализация данной инициативы позволит повысить востребованность воспитательных услуг со стороны старшего поколения, а также даст им гарантии занятости и финансовой стабильности.

Ранее сообщалось, что недостаточный трудовой стаж может привести к назначению только социальной, а не страховой пенсии. Право на страховую пенсию по старости возникает при выполнении двух условий: достижение необходимого возраста, а также наличие не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

