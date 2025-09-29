В России предложили ввести «пенсионные каникулы» для бабушек и дедушек

В России может появиться новый вид оплачиваемого отпуска — «пенсионный» для бабушек и дедушек, ещё не достигших пенсионного возраста, чтобы они могли помогать в воспитании внуков. С такой законодательной инициативой выступил председатель республиканского отделения организации «Союз отцов» Юрий Соленов в беседе с «Абзацем».

Продолжительность предлагаемых «пенсионных каникул» могла бы достигать трёх лет. За это время ребёнок подрастёт и сможет пойти в детский сад, а его бабушка или дедушка получат возможность либо выйти на заслуженный отдых, либо вернуться к своей профессиональной деятельности.

«Как бы это работало: это может быть заявительная пенсия, при которой молодые родители заявляют о том, что им нужна помощь, у них карьера не должна прерываться. Они пишут заявление в государственные органы с просьбой дать бабушкам и дедушкам пенсионный отпуск. Если старшие родственники проходят по определённым критериям, им начисляют социальные выплаты, которые можно было бы тратить на определённые категории товаров», — объяснил Соленов.

Как отметил общественный деятель, реализация данной инициативы позволит повысить востребованность воспитательных услуг со стороны старшего поколения, а также даст им гарантии занятости и финансовой стабильности.

Ранее сообщалось, что недостаточный трудовой стаж может привести к назначению только социальной, а не страховой пенсии. Право на страховую пенсию по старости возникает при выполнении двух условий: достижение необходимого возраста, а также наличие не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.