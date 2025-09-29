«Страсть на столе»: Королёва и Тарзан удивили жюри скандальной ссорой в прямом эфире

Наташа Королёва и её супруг Сергей Глушко (Тарзан) отметили 22-ю годовщину брака и сейчас участвуют в проекте Первого канала «Две звезды. Семейный подряд». В третьем выпуске шоу пара исполнила композицию Игоря Николаева «Пять причин», превратив номер в бурную сцену выяснения отношений прямо на большом столе.

«Меня просто распирает, я не могу молчать. Такая страсть была, так выяснять отношения могут только люди, которые очень сильно друг друга любят. Поцелуйтесь быстро», — эмоционально прокомментировала Екатерина Стриженова.

Королёва и Глушко получили максимальные оценки от семьи Стриженовых и Ларисы Долиной, но впечатления Ирины Апексимовой оказались смешанными — её оценка составила «четвёрку».

Поддержать участников пришли родственники Тарзана: его брат Александр с супругой Юлией и дочерью Машей. Они признались, что никогда не видели ссор пары в реальной жизни, а номер назвали «шикарным и обалденным».

Наташа Королёва и Сергей Глушко, более известный как Тарзан, вместе с начала 2000-х. Певица и артист официально поженились в 2003 году, их союз неоднократно становился предметом обсуждений в СМИ. Пара переживала и громкие скандалы, и слухи о разрывах, однако Королёва публично заявляла, что простила мужа и не собирается разрушать семью. У супругов есть общий сын Архип, а сама певица не раз признавалась, что считает брак с Тарзаном одним из главных решений в своей жизни.