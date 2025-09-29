Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 10:39

«Страсть на столе»: Королёва и Тарзан удивили жюри скандальной ссорой в прямом эфире

Обложка © Первый канал/ кадр из передачи «Две звезды. Семейный подряд»

Обложка © Первый канал/ кадр из передачи «Две звезды. Семейный подряд»

Наташа Королёва и её супруг Сергей Глушко (Тарзан) отметили 22-ю годовщину брака и сейчас участвуют в проекте Первого канала «Две звезды. Семейный подряд». В третьем выпуске шоу пара исполнила композицию Игоря Николаева «Пять причин», превратив номер в бурную сцену выяснения отношений прямо на большом столе.

«Меня просто распирает, я не могу молчать. Такая страсть была, так выяснять отношения могут только люди, которые очень сильно друг друга любят. Поцелуйтесь быстро», — эмоционально прокомментировала Екатерина Стриженова.

«Молчи, отравлю!»: Долина в шутку пригрозила Королёвой после слов о груди
«Молчи, отравлю!»: Долина в шутку пригрозила Королёвой после слов о груди

Королёва и Глушко получили максимальные оценки от семьи Стриженовых и Ларисы Долиной, но впечатления Ирины Апексимовой оказались смешанными — её оценка составила «четвёрку».

Поддержать участников пришли родственники Тарзана: его брат Александр с супругой Юлией и дочерью Машей. Они признались, что никогда не видели ссор пары в реальной жизни, а номер назвали «шикарным и обалденным».

«Будет красотка»: Королёва и Тарзан подарили невестке операцию на челюсти
«Будет красотка»: Королёва и Тарзан подарили невестке операцию на челюсти

Наташа Королёва и Сергей Глушко, более известный как Тарзан, вместе с начала 2000-х. Певица и артист официально поженились в 2003 году, их союз неоднократно становился предметом обсуждений в СМИ. Пара переживала и громкие скандалы, и слухи о разрывах, однако Королёва публично заявляла, что простила мужа и не собирается разрушать семью. У супругов есть общий сын Архип, а сама певица не раз признавалась, что считает брак с Тарзаном одним из главных решений в своей жизни.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Наташа Королёва
  • Тарзан (Сергей Глушко, артист)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar