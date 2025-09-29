Бросивший чайник в падчерицу житель Урала задержан, ему грозит 10 лет колонии

В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который облил свою 15-летнюю падчерицу кипятком из чайника. Об инциденте, произошедшем в Новоуральске, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона URA.ru.

По данным пресс-службы, мужчине инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В результате инцидента пострадавшая получила сильные ожоги. В данный момент она проходит лечение в екатеринбургской детской клинической больнице, её состояние оценивается как умеренно тяжёлое.

Напомним, отчим облил кипятком 15-летнюю падчерицу, после того как та отказалась выполнять его требование помыть посуду. Конфликт разгорелся во время празднования дня рождения матери девочки. После того как падчерица не выполнила требование отчима помочь с уборкой со стола, мужчина в гневе швырнул в неё чайником, наполненным кипятком. Получив ожоги, пострадавшая выбежала из дома и с помощью прохожих вызвала бригаду скорой помощи.