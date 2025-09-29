Кабмин внёс в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ с 2026 года

Правительство России предложило установить новый минимальный размер оплаты труда в сумме 27 093 рубля в месяц, начиная с 1 января 2026 года. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму, что подтверждается данными из электронной базы нижней палаты парламента.

В сопроводительных документах к инициативе поясняется принцип расчёта. Указанная сумма будет составлять 48% от медианной заработной платы, зафиксированной по итогам предыдущего года. Согласно информации Росстата, медианная зарплата за 2024 год достигла уровня 56 443 рубля. Ожидается, что данная мера обеспечит повышение заработной платы для примерно 4,6 миллиона человек. Для сравнения, в 2025 году федеральный МРОТ установлен на уровне 22 440 рублей.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что запланированное повышение МРОТ до 27 тысяч рублей является недостаточным. Реальная сумма должна быть около 60 тысяч рублей. По его словам, фактический прожиточный минимум в 2026 году будет находиться в пределах 35-43 тысяч рублей