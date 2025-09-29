Основной задачей Киева в текущем конфликте является не месть, а получение от западных стран денег и политической поддержки. Об этом заявил первый глава МГБ ДНР, полковник в запасе Андрей Пинчук в беседе с «Царьградом».

Пинчук указал, что удары ВСУ служат для украинского руководства инструментом достижения политических решений, и эта конвертация, к сожалению, работает. Он считает, что единственным адекватным ответом должно стать стремительное наращивание боевого потенциала и разгром Украины, предполагающий ликвидацию её правящей и военной верхушки.

Политобозреватель, ссылаясь на пример Израиля, констатировал, что современный мир устроен так, что физическое устранение противников на войне считается нормой, а отказ от этого — проявлением слабости.

«Если же страна не уничтожает своих политических и военных врагов в ходе боевых действий, это считают слабостью. Таков мир, в котором мы живём», — подчеркнул Пинчук.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США изучают вариант передачи ракет Tomahawk Киеву через союзников по НАТО. Со слов осведомлённых лиц, переговоры вышли на активную стадию, однако финальное утверждение их итогов произойдёт в Белом доме. Этому предшествовали публикации в прессе, в которых утверждалось о готовности США снять эмбарго на поставки Украине дальнобойных ракетных комплексов.