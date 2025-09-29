Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 12:12

Российскому учёному вынесли приговор за передачу секретных данных на Запад

В Калужской области учёного осудили на 4 года за передачу научных данных США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Суд Обнинска признал бывшего сотрудника научного центра виновным в незаконной передаче научно-технических данных сотруднику национальной лаборатории США и приговорил его к четырём годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Калужской области.

«Обнинский городской суд Калужской области признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина во время работы за границей, во Франции, передал сотруднику американской национальной лаборатории сведения о характеристиках энергетической установки. Эти данные подпадают под экспортный контроль, поскольку могут быть использованы при создании оружия массового поражения. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 189 УК РФ — за незаконный экспорт или передачу технологий, вооружений или военной техники.

ФСБ накрыла религиозную секту с руководством в Киеве
ФСБ накрыла религиозную секту с руководством в Киеве

Ранее сообщалось, что в Севастополе была задержана гражданка России, которая, по версии следствия, собирала и передавала украинской разведке сведения о дислокации кораблей Черноморского флота. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar