Российскому учёному вынесли приговор за передачу секретных данных на Запад

Суд Обнинска признал бывшего сотрудника научного центра виновным в незаконной передаче научно-технических данных сотруднику национальной лаборатории США и приговорил его к четырём годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Калужской области.

«Обнинский городской суд Калужской области признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина во время работы за границей, во Франции, передал сотруднику американской национальной лаборатории сведения о характеристиках энергетической установки. Эти данные подпадают под экспортный контроль, поскольку могут быть использованы при создании оружия массового поражения. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 189 УК РФ — за незаконный экспорт или передачу технологий, вооружений или военной техники.

Ранее сообщалось, что в Севастополе была задержана гражданка России, которая, по версии следствия, собирала и передавала украинской разведке сведения о дислокации кораблей Черноморского флота. Против женщины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.