Венгрия заблокировала 12 украинских новостных порталов в ответ на выпад Киева
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgenyrychko
Венгрия ввела запрет на доступ к 12 украинским новостным сайтам, ответив таким образом на аналогичные меры, предпринятые ранее Украиной. Об этом сообщил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в своём аккаунте в соцсетях. Он уточнил, что теперь эти украинские ресурсы будут недоступны для пользователей на территории Венгрии.
«Не думаю, что многие будут читать «Украинскую правду» или даже захотят читать её», — отметил глава канцелярии Виктора Орбана.
При этом он добавил, что в соответствии с принципом взаимности, суверенное государство обязано адекватно отреагировать на ничем не спровоцированную атаку.
Ранее украинские власти заблокировали доступ к более чем десяти новостным ресурсам из Венгрии, Греции, Румынии и Молдавии, включая Pravda Romania, News Front и Flux24. Сообщается, что блокировка была произведена по запросу Службы безопасности Украины.
Ранее Владимир Зеленский отдал приказ украинским военным принимать меры в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Венгрии, в воздушном пространстве Украины. Он подчеркнул, что в случае повторных инцидентов военные должны будут «реагировать адекватно».
