Неон и голограммы: Петербург заманивает туристов экскурсиями в секретные лаборатории

В Санкт-Петербурге стартовала масштабная программа научно-популярного туризма, в рамках которой для посетителей открылись ранее недоступные лаборатории и музеи при ведущих вузах города. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге запустили научно-популярный туризм по университетам. Видео © tvspb.ru

Инициатива, разработанная по поручению президента, призвана продемонстрировать научный потенциал Северной столицы и сделать его доступным для широкой аудитории. Одной из первых точек нового маршрута стал Музей оптики Университета ИТМО, где гости могут погрузиться в мир света и голограмм. Более 200 интерактивных экспонатов наглядно иллюстрируют эволюцию источников света — от простой лучины до современных лазеров.

«Как увидеть невидимое? Это те самые плёночки, которые, например, вы надеваете, когда идёте в 3D, сейчас на планшете мало что можно увидеть, как только мы возьмём поляризатор, мы увидим картины», — рассказал профессор университета ИТМО, научный руководитель музея оптики Сергей Стафеев.

