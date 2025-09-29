«Просто сделайте это»: Популярный комик, который победил рак, призвал сдать один анализ

Известный стендап-комик Джефф Росс, победивший рак прямой кишки третьей стадии, рассказал о своём опыте и призвал всех проходить колоноскопию. В интервью журналу People он подчеркнул важность этого обследования. По его словам, процедура может реально спасти жизнь. Росс подчеркнул, что у него не было никаких признаков болезни, и диагноз был поставлен только благодаря скринингу.

«Люди говорят: «Я не хочу заниматься всей этой подготовкой!» Но просто сделайте это. Это легко», — призвал комик.

Артист также рассказал, что прошёл через шесть месяцев химиотерапии, которая далась ему непросто. Однако он отметил, что современные методы лечения значительно лучше, чем те, что применялись в 80-х годах, когда его мать боролась с той же болезнью. Главный совет Росса – не откладывать заботу о здоровье и регулярно проходить обследования, рекомендованные врачами в зависимости от возраста и состояния здоровья. Ранняя диагностика, по его мнению, критически важна, так как она увеличивает шансы на успешное лечение и расширяет возможности выбора терапии.

Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что в России самыми распространёнными видами онкологии считаются рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин. Кроме того, он подчеркнул, что наиболее распространённой формой онкозаболеваний среди населения России является рак кожи.