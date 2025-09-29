Интервидение
29 сентября, 12:26

Директора и инженера канатки на Эльбрусе обвинили в гибели трёх человек

Обложка © Telegram / kbr.sledcom

Директору и главному инженеру канатной дороги на Эльбрусе предъявили обвинение по уголовному делу о гибели трёх человек. Информацию передаёт СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, руководство компании не обеспечило оборудования канатно-кресельной дороги необходимым техническим обслуживанием. В результате произошла авария, повлёкшая жертвы. Трое граждан погибли, а 11 пострадали.

Обвинение было предъявлено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи установили, что именно директор и главный инженер несли ответственность. Обоих фигурантов по решению суда арестовали на два месяца. Помимо этого на семь объектов, принадлежащих директору и главному инженеру, было наложено ограничение.

«В настоящее время следователи продолжают проводить мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств», — говорится в сообщении.

Напомним, что трагедия произошла 12 сентября. Три человека погибли в результате аварии на канатной дороге. Согласно предварительным данным, причиной аварии стал сход троса с ролика одной из опор. В связи с произошедшим, региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело.

