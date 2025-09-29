Пенсионерка решила отужинать в японском ресторане и подхватила там опасную заразу

В Смоленске 68-летняя женщина попала в больницу с тяжёлым сальмонеллёзом после ужина в японском кафе Rice & Fix. Пострадали ещё два члена её семьи. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

Женщина оказалась в больнице с сальмонеллёзом после того, как съела блюда из японского кафе. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Семья заказала рамен, рис с курицей и овощами, том-ям, гёдза с курицей и лапшу с морепродуктами в смоленском заведении Rice & Fix. После трапезы трое почувствовали недомогание — появилась температура, озноб, расстройство желудка, рвота и обезвоживание.

68-летняя женщина была госпитализирована в инфекционное отделение, где провела восемь дней. Ей диагностировали тяжёлое течение сальмонеллёза с осложнением на почки. Родственники считают, что заразились именно через еду из кафе.

Ранее сообщалось, что в мясных полуфабрикатах торговой марки «Троекурово» были обнаружены бактерии сальмонеллы. Пробы сливочных биточков из мяса цыплят-бройлеров отбирались весной в магазине «Магнит» в Новосибирской области. Производителем продукции является АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская». По итогам расследования суд постановил обязать производителя выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.