29 сентября, 12:44

Спектакль с Панкратовым-Чёрным в Барнауле оказался под угрозой срыва

Александр Панкратов-Чёрный. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Запланированный на 14 октября спектакль с участием Александра Панкратова-Чёрного в Барнауле может не состояться. О потенциальном срыве мероприятия сообщили его организаторы, ссылаясь на состояние здоровья артиста.

«С ним пока ничего не понятно. Скорее всего, будет замена актёра или перенос спектакля», — заявил собеседник kp.ru. По информации издания, существует вероятность, что постановку либо перенесут на другую дату, либо задействуют в ней другого исполнителя вместо Панкратова-Чёрного.

Ранее сообщалось, что актёр Александр Панкратов-Чёрный не примет участия в спектакле «Женихи» в Кургане из-за экстренной госпитализации. В местной филармонии сообщили, что переименование спектакля связано с внезапной болезнью артиста. Представители учреждения подчеркнули, что, несмотря на внесённые изменения, качество постановки останется неизменно высоким.

