Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 12:46

Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия официально прекратила действие Европейской конвенции по предупреждению пыток и двух протоколов к ней на своей территории. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин, что окончательно завершило процесс денонсации.

«Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени РФ в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — говорится в документе

Этот шаг объясняется тем, что Совета Европы отказался обеспечить России право на представительство в руководящих органах организации. Под действие подписанного документа попали сама конвенция 1987 года и оба протокола 1993 года, которые Россия подписала в Страсбурге в 1996 году. При этом в стране продолжат работать над защитой прав человека.

Напомним, что этот документ был принят Советом Европы в 1987 году для борьбы с жестоким обращением. Конвенция предусматривает создание специального Комитета по предупреждению пыток, куда входят юристы, врачи и эксперты пенитенциарной системы. Этот комитет обладает правом проводить инспекции в тюрьмах, следственных изоляторах, полицейских участках и психиатрических клиниках. Он также может посещать центры содержания мигрантов и учреждения для несовершеннолетних.

Путину представят предложения по усилению помощи для участников СВО
Путину представят предложения по усилению помощи для участников СВО

Ранее Life.ru сообщал, что Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу, который пройдёт с 1 октября по 31 декабря 2025 года. В ходе кампании планируется призвать 135 000 граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, которые не пребывают в запасе и подлежат призыву в соответствии с федеральным законодательством.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Россия
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar