Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток

Россия официально прекратила действие Европейской конвенции по предупреждению пыток и двух протоколов к ней на своей территории. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин, что окончательно завершило процесс денонсации.

«Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени РФ в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — говорится в документе

Этот шаг объясняется тем, что Совета Европы отказался обеспечить России право на представительство в руководящих органах организации. Под действие подписанного документа попали сама конвенция 1987 года и оба протокола 1993 года, которые Россия подписала в Страсбурге в 1996 году. При этом в стране продолжат работать над защитой прав человека.

Напомним, что этот документ был принят Советом Европы в 1987 году для борьбы с жестоким обращением. Конвенция предусматривает создание специального Комитета по предупреждению пыток, куда входят юристы, врачи и эксперты пенитенциарной системы. Этот комитет обладает правом проводить инспекции в тюрьмах, следственных изоляторах, полицейских участках и психиатрических клиниках. Он также может посещать центры содержания мигрантов и учреждения для несовершеннолетних.

