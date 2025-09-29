При задымлении в доме в Новочебоксарске пострадали 12 детей и шесть взрослых

Сегодня утром в подъезде жилого дома № 6 на улице Речная в Новочебоксарске произошло задымление, в результате которого пострадали 18 человек, из них 12 — дети. Об этом сообщил Минздрав Чувашии.

По состоянию на 15:30 в больницы с травмами средней степени тяжести доставлены 13 пациентов: 3 взрослых и 10 детей. Все они находятся под постоянным наблюдением медицинских сотрудников и получают необходимую помощь. Кроме того, пятеро пострадавших, включая двух детей, проходят амбулаторное лечение после осмотра врачей.

Причины возникновения задымления расследуются соответствующими службами. Ведётся тщательный контроль ситуации под личным надзором и.о. заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Владимира Степанова.

