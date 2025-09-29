Звание почётного гражданина Курской области могут начать присваивать и посмертно

Губернатор Курской области Александр Хинштейн внёс на рассмотрение регионального парламента изменения в местный закон «О наградах», которые предусматривают возможность присвоения звания «Почётный гражданин Курской области» посмертно. Об этом он сообщил в ходе заседания регионального правительства, а также в публикации в своём Telegram-канале.

«В тексте законопроекта теперь прописана возможность присваивать звание Почётного гражданина Курской области посмертно. В действующем акте сегодня такой опции нет. Считаю это несправедливостью, которую мы должны устранить: у нас много достойных курян, не все из них, к сожалению, при жизни были отмечены такой наградой», — заявил Хинштейн.

Вторым значительным нововведением стало чёткое прописание оснований для лишения этого почётного звания. Губернатор пояснил, что звание должны носить безупречные авторитеты, и в новой редакции закона предлагается ряд оснований для его лишения. Они включают в себя осуждение за умышленное преступление, присвоение статуса иноагента, получение иностранного гражданства или вида на жительство в недружественной стране, а также увольнение со службы по дискредитирующим основаниям.

Хинштейн выразил надежду на поддержку законопроекта депутатами, подчеркнув, что звание «Почётный гражданин» является высоким, которое нужно заслужить. Оно также накладывает большую ответственность, а его носители должны быть примером для всех остальных жителей региона.

