«Прибор трудится на износ»: Эксперт рассказал, как бороться с накипью в чайнике

Твёрдые отложения накипи, появляющиеся в чайниках и другой технике, не несут угрозы здоровью, но серьёзно вредят самим устройствам. Об этом в беседе с корреспондентом радио Sputnik заявил автор программы «Чудо техники» Сергей Малозёмов.

«Приборам это реально может быть опасно, потому что накипь как шубой покрывает нагревательный элемент и мешает ему нормально работать. Прибор трудится на износ, он пытается как бы прогреть своё содержимое сквозь эту шубу, дольше нагревается или включает дополнительную мощность. И, конечно, это сокращает срок его службы, он вообще может сломаться», — предупредил Малозёмов.

Специалист рекомендует для удаления налёта применять лимонную кислоту, пояснив, что она вступает в простую химическую реакцию с солями жёсткости, переводя их в растворимую форму. По его словам, это дешёвое и доступное средство, раствор которого достаточно прокипятить, не опасаясь повредить металлические или пластиковые детали, а затем тщательно промыть устройство.

