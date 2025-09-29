Интервидение
29 сентября, 13:16

Стало известно о состоянии ребёнка, изрезанного пьяным неадекватом под Калининградом

Раненый ножом ребёнок под Калининградом находится в тяжёлом состоянии

Получивший ножевые ранения восьмилетний ребёнок из Калининградской области прооперирован и находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Ребёнка прооперировали, подключили к аппарату ИВЛ. Находится в тяжёлом состоянии. В результате ножевых ран повреждены были внутренние органы мальчика», — приводит ТАСС слова представителя прокуратуры.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего» (часть 3 статьи 30, пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Прокуратура контролирует ход расследования и установление всех обстоятельств дела.
На днях в городе Мамоново Калининградской области полицейские задержали 60-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего. Находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой, он нанёс не менее двух ударов ножом в область груди и спины её восьмилетнему сыну. После нападения злоумышленник скрылся, но был задержан сотрудниками уголовного розыска по горячим следам.

Наталья Демьянова
