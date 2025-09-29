Стало известно о состоянии ребёнка, изрезанного пьяным неадекватом под Калининградом

На днях в городе Мамоново Калининградской области полицейские задержали 60-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего. Находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой, он нанёс не менее двух ударов ножом в область груди и спины её восьмилетнему сыну. После нападения злоумышленник скрылся, но был задержан сотрудниками уголовного розыска по горячим следам.