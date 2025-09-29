«Полные неудачники»: Саакашвили закатил истерику после вердикта суда по делу «о пиджаках»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил об отсутствии у него денег и недвижимости после решения суда о взыскании с него растраченных бюджетных денег. Соответствующее заявление он разместил в соцетях.

«Вы хорошо знаете, что у меня практически нет денег. В Грузии, которую я заново построил, у меня нет даже квартиры. Сейчас я лишён свободы, но вы и ваш хозяин хорошо знаете, что я очень успешен, а вы — полные неудачники. Меня знает и уважает большинство в этом мире, а вы, несмотря на ваши миллиарды, никто», — написал Саакашвили.

Он назвал циничным приговор суда, указав, что осуществление президентских полномочий и представление страны за рубежом являлись его конституционной обязанностью. Саакашвили также утверждает, что грузинские власти намерены конфисковать его виноградник в Кахетии и дом площадью 70 квадратных метров.

Напомним, что сегодня, 29 сентября, Тбилисский городской суд обязал Саакашвили и бывшего начальника его охраны Теймураза Джанашию вернуть в государственный бюджет около 9 миллионов лари (примерно 3,3 миллиона долларов), которые были растрачены в период его правления. Решение было вынесено в рамках уголовного дела о растрате государственных средств, известного в Грузии как «дело пиджаков», где обвинение утверждало, что экс-президент использовал бюджетные средства для покупки предметов гардероба, оплаты образования сына, косметических процедур, аренды премиальных автомобилей и самолёта, а также приобретения наручных часов.