Суд постановил взыскать с Саакашвили 3,3 миллиона долларов в казну Грузии

Тбилисский городской суд постановил взыскать с экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшего начальника его охраны Теймураза Джанашию около 9 миллионов лари (свыше 3 миллионов долларов) в государственную казну. Об этом сообщает грузинское новостное агентство «Интерпрессньюс».

Решение о взыскании средств, растраченных в период правления Саакашвили, вынес судья Александр Гзиришвили. Иск подало Министерство финансов Грузии, которое настаивало на возврате денег в бюджет после того, как в марте 2025 года обоих фигурантов признали виновными в растрате.

«Суд обязал бывшего президента Михаила Саакашвили и Теймураза Джанашию выплатить в пользу государства до 9 миллионов лари. Решение было принято судьей Тбилисского городского суда Александром Гзиришвили», — говорится в сообщении.

Напомним, что в марте Тбилисский городской суд уже признал Саакашвили виновным по делу о растрате государственных средств. По данным Генпрокуратуры, значительная часть средств была израсходована в 2009-2012 годах на личные нужды политика, включая оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов, дизайнера, а также на приобретение предметов роскоши и аренду яхт и самолётов во время зарубежных поездок.

Напомним, что суд вынес решение о тюремном заключении Михаила Саакашвили на срок 12 лет и 6 месяцев. Этот срок состоит из двух частей: 4,5 года за незаконное пересечение границы, которые были добавлены к уже имевшемуся приговору в 9 лет за хищение государственных средств в крупных размерах. Отсчёт срока начинается с 1 октября 2021 года, когда Саакашвили был задержан.