Власти Грузии не помилуют Саакашавили из-за гражданства Украины
Папуашвили: Предложение президента Грузии о помиловании не коснётся Саакашвили
Михаил Саакашвили. Обложка © Wikipedia
Предложение о помиловании политиков, выдвинутое лидером Грузии Михаилом Кавелашвили, не будет распространяться на экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник, 7 июля, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, объясняя отказ тем, что у него украинское гражданство.
«Это предложение не распространяется на граждан Украины», — ответил он на вопрос о возможном помиловании.
Папуашвили добавил, что «достаточно того, что украинская политическая элита враждует с народом Грузии». Это также повлияло на решение вопроса об амнистии экс-президента.
В 2015-2016 годах Саакашвили был советником президента Украины и главой Одесской областной государственной администрации. В 2020-2021 года занимал должность главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
Напомним, что суд приговорил Михаила Саакашвили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Данный срок включает в себя 4,5 года за инкриминируемое ему незаконное пересечение государственной границы, которые были добавлены к предыдущему девятилетнему приговору за крупномасштабное хищение бюджетных ассигнований. Исчисление срока начинается с 1 октября 2021 года, даты его фактического задержания.