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7 июля, 13:28

Власти Грузии не помилуют Саакашавили из-за гражданства Украины

Папуашвили: Предложение президента Грузии о помиловании не коснётся Саакашвили

Михаил Саакашвили. Обложка © Wikipedia

Михаил Саакашвили. Обложка © Wikipedia

Предложение о помиловании политиков, выдвинутое лидером Грузии Михаилом Кавелашвили, не будет распространяться на экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник, 7 июля, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, объясняя отказ тем, что у него украинское гражданство.

«Это предложение не распространяется на граждан Украины», — ответил он на вопрос о возможном помиловании.

Папуашвили добавил, что «достаточно того, что украинская политическая элита враждует с народом Грузии». Это также повлияло на решение вопроса об амнистии экс-президента.

В 2015-2016 годах Саакашвили был советником президента Украины и главой Одесской областной государственной администрации. В 2020-2021 года занимал должность главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Михаил Саакашвили счёл свой приговор «‎почти пожизненным»
Михаил Саакашвили счёл свой приговор «‎почти пожизненным»

Напомним, что суд приговорил Михаила Саакашвили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Данный срок включает в себя 4,5 года за инкриминируемое ему незаконное пересечение государственной границы, которые были добавлены к предыдущему девятилетнему приговору за крупномасштабное хищение бюджетных ассигнований. Исчисление срока начинается с 1 октября 2021 года, даты его фактического задержания.

Ольга Сливченко
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