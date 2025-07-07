Власти Грузии не помилуют Саакашавили из-за гражданства Украины

Предложение о помиловании политиков, выдвинутое лидером Грузии Михаилом Кавелашвили, не будет распространяться на экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник, 7 июля, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, объясняя отказ тем, что у него украинское гражданство.

«Это предложение не распространяется на граждан Украины», — ответил он на вопрос о возможном помиловании.

Папуашвили добавил, что «достаточно того, что украинская политическая элита враждует с народом Грузии». Это также повлияло на решение вопроса об амнистии экс-президента.

В 2015-2016 годах Саакашвили был советником президента Украины и главой Одесской областной государственной администрации. В 2020-2021 года занимал должность главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.