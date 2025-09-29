«Души ещё общаются»: Катя Лель спустя месяцы ощущает связь с пропавшим экс-супругом

Исчезнувший бизнесмен Игорь Кузнецов является во снах своей бывшей жене, певице Кате Лель. Артистка поделилась этим на праздновании своего дня рождения в беседе с Пятым каналом.

Певица Катя Лель рассказала о пропаже бывшего мужа. Видео © 5-tv.ru

По словам певицы, их души по-прежнему связывает энергетическая связь после 18 лет, прожитых вместе. Лель сообщила, что несмотря на отсутствие информации о судьбе экс-супруга, его розыск ведётся по двум уголовным делам — во Франции и в России. Как подчеркнула артистка, главной целью для неё является установление истины ради их с Кузнецовым дочери.

«Он приходит постоянно во снах. 18 лет жизни — это же не просто. Это целая жизнь, понимаете? 18 лет жизни — это ребёнок, дитя любви от него. Души по-любому на энергетическом уровне ещё общаются», — отметила знаменитость.

Известно, что весной текущего года Игорь Кузнецов улетел в Ниццу и перестал выходить на связь. Попытки певицы Лель выяснить через полицию, где находится Игорь, оказались тщетными. Она подчеркнула, что главная причина её усилий — благополучие их шестнадцатилетней дочери Эмилии. Девушка, как сообщила Лель, глубоко переживает из-за пропажи отца, но учится справляться с этим сама.