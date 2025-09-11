Катя Лель подключила российские ведомства к поискам экс-супруга во Франции

Певица Катя Лель намерена обратиться к российским властям с просьбой о помощи в поисках её бывшего мужа Игоря Кузнецова, пропавшего во Франции. Об этом артистка рассказала изданию «7дней.ru». Она заявила, что после исчезновения экс-супруга во Франции, не теряет надежды найти его.

«Это всё ужасно… Я приняла решение всё-таки из России вести расследование, чтобы Россия подавала во Францию официально дело об его поисках. Буквально на днях мы уже приступим к этому процессу», — сообщила Лель.

Известно, что весной текущего года Игорь Кузнецов улетел в Ниццу и перестал выходить на связь. Попытки Лель получить информацию о его местонахождении от местных правоохранительных органов не увенчались успехом. Артистка особо подчеркнула, что предпринимает все меры ради их общей с Игорем дочери Эмилии, которой сейчас 16 лет. По словам Лель, подросток очень переживает из-за исчезновения отца, но справляется с эмоциями самостоятельно.