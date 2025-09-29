В Канаде туристы засняли редкую драку белого и чёрного медведей

Туристы из Исландии стали очевидцами необычного природного события — драки белого и черного медведей в северной части канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Об этом сообщил фотограф Йон Сигурдссон в своих соцсетях.

«Многие нам не верят, что это правда. Думают, что эти фото сделаны с помощью искусственного интеллекта, но это не так», — сказал он.

Он и его группа туристов на прошлой неделе путешествовали по отдалённым районам полуострова Лабрадор, где встретили множество белых медведей. Сначала они наблюдали, как медведица с медвежонком ели тушу тюленя. Позже к ним присоединилась другая медведица с детёнышем. Внезапно к ним подошёл черный медведь, вступивший в драку с одной из белых медведиц. В результате он был вынужден отступить. Сигурдссон отметил, что хотя он слышал истории о подобных встречах, им не встречались подтверждённые фото таких стычек до этого случая.

