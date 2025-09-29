В Подмосковье заработает система одного окна для поддержки бойцов СВО и их семей

В Московской области формируется централизованная система оказания помощи военнослужащим и их близким, призванная сделать поддержку максимально простой и оперативной. О реализации этой программы в регионе на расширенном заседании комиссии Госсовета РФ сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

В ходе совещания представители власти обсудили уже действующие механизмы и определили дальнейшие шаги для повышения доступности и эффективности предоставляемой помощи.

«В Подмосковье для участников СВО и их семей мы создаём систему «одного окна» — чтобы поддержка была простой, понятной и своевременной», — отметил Воробьёв, передаёт 360.ru.

Губернатор уточнил, что на текущий момент через фонд «Защитники Отечества» и МФЦ можно получить доступ примерно к 40 федеральным и 35 региональным мерам поддержки. Он добавил, что перечень включает не только финансовые выплаты и реабилитацию, но и такие социальные гарантии, как внеочередное устройство детей в дошкольные учреждения, а также бесплатные секции и путёвки в оздоровительные лагеря.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился обеспечить автоматическое назначение мер поддержки ветеранам СВО и их близким, без необходимости подавать заявления. В частности, для реализации этой задачи будут использованы федеральный и региональные порталы государственных услуг.