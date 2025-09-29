«Хайль Карл! Гитлер капут!»: Захарова анекдотом отреагировала на допрос политика Галлоуэя после визита в Москву

В МИД России с юмором прокомментировали ситуацию с главой Рабочей партии Великобритании Джорджем Гэллоуэем, которого вместе с женой долго допрашивали в аэропорту Лондона по возвращении из России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала инцидент анекдотом.

«Диалог двух англичан на британской границе: — Русише? — Ноу, бритише. — «Лавров» ферштейн? — Йес. — Хайль Карл! — Гитлер капут!!!!!»— написала Захарова в Telegram-канале.

По словам дипломата, в ходе допроса Джорджа Гэллоуэя интересовались его связями с Сергеем Лавровым, возглавляющим российский МИД. Кроме того, стало известно, что политика и его жену задержали на основании закона, направленного на борьбу с терроризмом и обеспечение безопасности границ. При этом представители аэропорта не раскрыли конкретные причины задержания.

Ранее сообщалось, что Джорджа Гэллоуэя и его жену задержали в Лондоне после поездки в Москву. Лидера Рабочей партии Великобритании и его супругу задержала в аэропорту антитеррористическая полиция. Сотрудники провели допрос и обыск, но спустя несколько часов отпустили пару, не предъявив обвинений.