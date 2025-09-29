Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 14:32

«Хайль Карл! Гитлер капут!»: Захарова анекдотом отреагировала на допрос политика Галлоуэя после визита в Москву

Захарова с юмором отреагировала на допрос политика Гэллоуэя и его жены в Лондоне

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Обложка © Telegram / Мария Захарова

В МИД России с юмором прокомментировали ситуацию с главой Рабочей партии Великобритании Джорджем Гэллоуэем, которого вместе с женой долго допрашивали в аэропорту Лондона по возвращении из России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала инцидент анекдотом.

«Диалог двух англичан на британской границе: — Русише? — Ноу, бритише. — «Лавров» ферштейн? — Йес. — Хайль Карл! — Гитлер капут!!!!!»написала Захарова в Telegram-канале.

По словам дипломата, в ходе допроса Джорджа Гэллоуэя интересовались его связями с Сергеем Лавровым, возглавляющим российский МИД. Кроме того, стало известно, что политика и его жену задержали на основании закона, направленного на борьбу с терроризмом и обеспечение безопасности границ. При этом представители аэропорта не раскрыли конкретные причины задержания.

В Великобритании признали, что уже находятся в состоянии войны с Россией
В Великобритании признали, что уже находятся в состоянии войны с Россией

Ранее сообщалось, что Джорджа Гэллоуэя и его жену задержали в Лондоне после поездки в Москву. Лидера Рабочей партии Великобритании и его супругу задержала в аэропорту антитеррористическая полиция. Сотрудники провели допрос и обыск, но спустя несколько часов отпустили пару, не предъявив обвинений.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Великобритания
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar