«Самостоятельная политика»: Выход РФ из конвенции по пыткам объяснили дистанцированием от ЕС

Российская Федерация продолжает дистанцироваться от европейских институтов, о чём свидетельствует денонсация Европейской конвенции по предупреждению пыток. Такую оценку произошедшему в беседе с 360.ru дала политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при Правительстве РФ Евгения Войко.

По мнению эксперта, этот шаг не говорит об ужесточении внутреннего курса, а отражает объективный процесс ослабления связей с Европой, инициированный не российской стороной. Войко указала, что практическое взаимодействие в рамках конвенции давно прекратилось, поэтому сохранение участия в ней потеряло всякий смысл. Политолог также подчеркнула, что выход из соглашения не следует расценивать как движение по пути неправомерных действий.

«Речь не об этом, а о том, что Россия будет выстраивать свою самостоятельную политику в этом направлении, не озираясь на позицию Европы», — добавила Войко.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и двух сопутствующих протоколов. Этим шагом Россия окончательно прекратила их действие на своей территории.