В кабинете отправившегося на СВО вице-губернатора Кубани проходят обыски

В кабинете экс-заместителя губернатора Краснодарского края Александра Власова проходят обыски. Данную информацию передаёт Kub Mash.

Вместе с тем, по данным телеграм-канала, правоохранительные органы расследуют уголовное дело о мошенничестве в отношении его 26-летнего сына, который также носит имя Александр Власов. По версии следствия, молодой человек может быть причастен к хищению бюджетных денег, а в его квартире также были проведены обыски.

По данным силовиков, Власов-младший в период с 2021 по 2023 год был официально трудоустроен на полную ставку в учреждении Кубань-Спас. При этом он одновременно числился и на другой должности, что физически не могло быть возможным. Следствие полагает, что фигурант дела заранее знал об этом несоответствии.

Напомним, что Александр Власов с 29 сентября сложил полномочия и.о. замгубернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска для участия в специальной военной операции. Чиновник заявил, что считает великой честью для себя возможность служить Родине в новых условиях.