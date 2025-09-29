Расчёты ПВО сбили 16 украинских дронов над тремя регионами России

За четыре часа силами противовоздушной обороны над территориями нескольких регионов Российской Федерации было уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В период с 13:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — заявили в военном ведомстве.

Отмечается, что 12 БПЛА были нейтрализованы над территорией Республики Крым, а по два беспилотника сбиты над Курской и Белгородской областями.

Операция по перехвату беспилотников осуществлялась в течение четырёхчасового промежутка времени силами дежурных расчётов противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО российские войска захватили интересный образец украинской военной техники — беспилотный катер, несущий на борту FPV-дроны. Этот катер, получивший неофициальное название «дрон-матка», представляет собой платформу морского базирования, предназначенную для доставки и запуска беспилотников в удалённых районах. Предполагается, что ВСУ использовали его для переброски боевых БПЛА.