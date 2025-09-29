Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 14:34

Расчёты ПВО сбили 16 украинских дронов над тремя регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonik

За четыре часа силами противовоздушной обороны над территориями нескольких регионов Российской Федерации было уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В период с 13:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — заявили в военном ведомстве.

Отмечается, что 12 БПЛА были нейтрализованы над территорией Республики Крым, а по два беспилотника сбиты над Курской и Белгородской областями.

Операция по перехвату беспилотников осуществлялась в течение четырёхчасового промежутка времени силами дежурных расчётов противовоздушной обороны.

За ночь расчёты ПВО сбили 84 украинских дрона над регионами России
За ночь расчёты ПВО сбили 84 украинских дрона над регионами России

Ранее сообщалось, что в зоне СВО российские войска захватили интересный образец украинской военной техники — беспилотный катер, несущий на борту FPV-дроны. Этот катер, получивший неофициальное название «дрон-матка», представляет собой платформу морского базирования, предназначенную для доставки и запуска беспилотников в удалённых районах. Предполагается, что ВСУ использовали его для переброски боевых БПЛА.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar