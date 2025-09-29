В Москве суд отправил в СИЗО адвоката, который попался с 82 кг наркотиков

Адвоката Илью Никитина заключили под стражу по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Данное заявление сделали в пресс-службе Черёмушкинского районного суда Москвы.

Суд в Москве арестовал адвоката по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы

В суде пояснили, что следователь подал ходатайство об избрании меры пресечения, которое было удовлетворено. Никитину назначили содержание под стражей сроком на один месяц.

По данным следствия, не позднее 26 августа обвиняемый, стремясь получить прибыль, приобрёл более 82 килограммов жидкости. Экспертиза показала, что в этой жидкости содержатся наркотические вещества. Чтобы было удобнее продавать, обвиняемый перелил жидкость в пять канистр и спрятал их в тайнике в Подмосковье. Однако довести свой план до конца и продать наркотики ему не удалось, так как канистры обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время по делу продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и выявляют других возможных соучастников. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли крупный канал незаконного оборота наркотиков в Якутии. В ходе операций изъято более 24 килограммов запрещённых веществ на сумму около 1 миллиарда рублей. Уголовные дела в отношении организатора и участников группы будут рассмотрены судом