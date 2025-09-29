Интервидение
29 сентября, 14:43

«Чиполлино» из Подмосковья засунул себе в прямую кишку здоровенную луковицу

SHOT: В Подмосковье из прямой кишки пациента извлекли 10-сантиметровую луковицу

Обложка © Freepik / stockking

В Подмосковье мужчине экстренно провели операцию, удалив из прямой кишки крупную луковицу. Пострадавший отказался рассказать, как овощ туда попал. Об этом сообщил SHOT.

48-летний мужчина вызвал скорую помощь домой, жалуясь на сильные боли и спазмы в области прямой кишки. Его доставили в Егорьевскую больницу, где врачи обнаружили 10-сантиметровую луковицу. Если бы пациент продолжал терпеть, могла возникнуть инфекция и разорваться стенка кишечника Операция прошла под общим наркозом. Сейчас пациент находится в процессе восстановления и вскоре будет выписан.

Ранее хирурги провели уникальную операцию по удалению аневризмы головного мозга без трепанации черепа, применив эндоваскулярный метод. Через небольшой прокол в лучевой артерии они ввели катетер, который под рентген-контролем доставили к поражённому участку для блокировки кровотока микрочастицами. Благодаря этой технологии пациентка смогла быстро восстановиться и покинула стационар уже на следующий день.

