«Чиполлино» из Подмосковья засунул себе в прямую кишку здоровенную луковицу

В Подмосковье мужчине экстренно провели операцию, удалив из прямой кишки крупную луковицу. Пострадавший отказался рассказать, как овощ туда попал. Об этом сообщил SHOT.

48-летний мужчина вызвал скорую помощь домой, жалуясь на сильные боли и спазмы в области прямой кишки. Его доставили в Егорьевскую больницу, где врачи обнаружили 10-сантиметровую луковицу. Если бы пациент продолжал терпеть, могла возникнуть инфекция и разорваться стенка кишечника Операция прошла под общим наркозом. Сейчас пациент находится в процессе восстановления и вскоре будет выписан.

