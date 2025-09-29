Интервидение
29 сентября, 15:31

Выпавший из окна актёр Дель рассказал о самочувствии после сложной операции

Актёр Илья Дель после операции на позвоночнике уже самостоятельно ходит

Илья Дель. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Ilya Del

Актёр Илья Дель, который перенёс операцию на позвоночнике из-за падения с высоты, вышел на связь из больницы. В своих социальных сетях он рассказал, что его пришла навестить шестилетняя дочка Аглая.

«А кто тут папу навестил сегодня?» — написал он.

Дель был одет в куртку и кепку, а его дочь шла рядом, держа отца за руку. Несмотря на операцию, артист стоял на ногах вполне уверенно и без использования костылей. При этом он уже мог самостоятельно передвигаться.

Напомним, что недавно петербургский актёр был госпитализирован в реанимационное отделение после падения из окна третьего этажа. Вследствие несчастного случая он серьёзно повредил позвоночник. По некоторым данным, инцидент произошёл тогда, когда Дель отрабатывал трюк.

