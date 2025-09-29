Прокуратура требует изъять холдинг по вывозу мусора в Ивановской области

Компания «Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)» в Ивановской области, чей фактический руководитель находится под арестом по обвинению в посредничестве при получении взятки, может быть конфискована в пользу государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Ивановской области прокуратура подала в суд иск с требованием изъять в пользу государства имущество ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО». По информации источника, близкого к ситуации, Владимир и Лариса Ярченковы, предположительно используя коррупционные связи, установили полный контроль над вывозом и переработкой мусора в регионе. В результате, по мнению прокуратуры, они незаконно обогатились более чем на 2 миллиарда рублей. Общая сумма претензий к ответчикам, включая другие нарушения, превышает 5 миллиардов рублей.

Следствие полагает, что фактический руководитель регионального оператора по обращению с ТКО вступил в сговор с первым заместителем начальника департамента ЖКХ Ивановской области через посредника. Целью сговора была передача взятки за лояльность и невнесение изменений в территориальную схему обращения с отходами. Для этого родственники чиновника были фиктивно трудоустроены в компании, подконтрольные оператору. По имеющимся данным, с августа 2021 по февраль 2025 года фактический владелец оператора выплатил более 3 миллионов рублей в качестве незаконного вознаграждения руководителю департамента ЖКХ, используя схему фиктивного трудоустройства своих родственников.

Ранее сообщалось, что суд изъял имущество экс-главы правительства КЧР Владимира Кайшева в доход государства. В перечень конфискованного вошли такие объекты, как Пятигорский молочный комбинат, ипподром, санаторий «Елизавета — Минеральные воды», агрофирма «Село им. Г. В. Кайшева», а также другие объекты недвижимости.