Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 15:53

Выглядит лучше, чем его костюмы: Автоэксперт дал оценку Aurus Киркорова

Автоэксперт Кабанов: Стоимость автомобиля Киркорова составляет 50 млн рублей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fkirkorov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fkirkorov

Певец Филипп Киркоров лучше разбирается в автомобилях, чем в костюмах, что подтверждает его покупка дорогой машины Aurus Senat. Такую оценку изданию «Постньюс» дал автоэксперт Вадим Кабанов.

«Это президентский люкс, машина высшего класса. В плане выбора костюмов у Кирокрова вкус не очень, а вот в плане выбора автомобилей — отменный», — подчеркнул он.

Эксперт также отметил просторный салон и мощный двигатель машины, развивающий более 500 лошадиных сил. При этом он добавил, что точную стоимость автомобиля сложно определить лишь по фотографиям. Однако Кабанов предположил, что Киркоров приобрел автомобиль в максимальной комплектации, ориентировочная цена которого составляет около 50 миллионов рублей.

Восстановившийся после ожога Киркоров вернулся к корпоративам и поднял гонорар
Восстановившийся после ожога Киркоров вернулся к корпоративам и поднял гонорар

Напомним, что в Сети появились кадры автомобиля Филиппа Киркорова, который заметили на улицах Москвы. Речь идёт о бордовом Aurus Senat — лимузине российского производства. На кузове машины заметна персональная эмблема певца с инициалами «ФК». Самое удивительное, что именно на этой модели передвигается президент России Владимир Путин.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar