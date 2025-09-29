Выглядит лучше, чем его костюмы: Автоэксперт дал оценку Aurus Киркорова

Певец Филипп Киркоров лучше разбирается в автомобилях, чем в костюмах, что подтверждает его покупка дорогой машины Aurus Senat. Такую оценку изданию «Постньюс» дал автоэксперт Вадим Кабанов.

«Это президентский люкс, машина высшего класса. В плане выбора костюмов у Кирокрова вкус не очень, а вот в плане выбора автомобилей — отменный», — подчеркнул он.

Эксперт также отметил просторный салон и мощный двигатель машины, развивающий более 500 лошадиных сил. При этом он добавил, что точную стоимость автомобиля сложно определить лишь по фотографиям. Однако Кабанов предположил, что Киркоров приобрел автомобиль в максимальной комплектации, ориентировочная цена которого составляет около 50 миллионов рублей.

Напомним, что в Сети появились кадры автомобиля Филиппа Киркорова, который заметили на улицах Москвы. Речь идёт о бордовом Aurus Senat — лимузине российского производства. На кузове машины заметна персональная эмблема певца с инициалами «ФК». Самое удивительное, что именно на этой модели передвигается президент России Владимир Путин.