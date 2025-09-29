Пожар на нефтебазе в крымской Феодосии локализован

Крупный пожар на нефтяном терминале произошёл в феодосийском порту. Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым, возгорание резервуара с остатками дизельного топлива случилось на территории АО «Морской Нефтяной Терминал».

В Феодосии загорелся резервуар с остатками дизельного топлива. Обложка © Telegram / НЕТИПИЧНАЯ ФЕОДОСИЯ

Сигнал о задымлении поступил в ведомство в 14:45 по местному времени. Прибывшие пожарные расчёты установили, что горение происходило в резервуаре площадью 637 квадратных метров. Причиной инцидента стали проводимые технические работы.

По данным пресс-службы, для тушения пожара задействовано 69 человек личного состава и 22 единицы специальной техники. По предварительным данным, никто не пострадал. Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что возгорание произошло во время сварочных работ. Он также добавил, что в ёмкости горели остатки мазута.

