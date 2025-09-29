Около ста туристов более шести часов не могут вылететь из Турции в Минводы

Более сотни российских туристов вот уже шесть часов не могут вылететь из турецкого Бодрума в Минеральные Воды. О задержке рейса авиакомпании Red Wings сообщает Mash.

Около ста российских туристов шесть часов ждут вылета из Бодрума в Минводы. Видео © Telegram / Mash

Пассажиры находятся в ожидании с 13:00 по местному времени, однако самолёт до сих пор не отправился по назначению. Спустя четыре часа задержки представители авиакомпании выдали путешественникам лишь по одной бутылке воды, не предоставив никаких разъяснений о причинах инцидента. Туроператоры, сопровождающие группу, отмечают, что не могут получить информацию, поскольку в Red Wings не отвечают на телефонные звонки.

Представители аэропорта Бодрума не могут повлиять на ситуацию и оказать существенную помощь пассажирам. При этом на информационном табло в аэропорту назначения в Минеральных Водах указано, что рейс должен прибыть в 21:00. Вылетающим туристам сообщили о проведении проверки воздушного судна, но, по наблюдениям людей, рядом с самолётом в настоящее время отсутствует технический персонал.

Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово рейс в турецкую Анталью авиакомпании Azur Air задержали более чем на сутки, что вызвало бунт среди пассажиров. На место даже вызвали транспортную прокуратуру и полицию, так как разгневанная публика едва не учинила самосуд над представителем перевозчика.