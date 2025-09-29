Интервидение
29 сентября, 17:47

На Кубани суд осудил трёх сотрудников газовой службы из-за гибели семьи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Oksana Sahinoglu

Северский районный суд Краснодарского края признал виновными трёх сотрудников газораспределительной организации, чья халатность привела к гибели семьи из пяти человек, включая четверых несовершеннолетних. О вынесенном приговоре проинформировала пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что обвиняемые ненадлежащим образом исполняли свои профессиональные обязанности по проведению ежегодного технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования. В результате их бездействия угарный газ проник в жилое помещение и скопился там в смертельной для человека концентрации. Трагический инцидент, повлёкший отравление монооксидом углерода и гибель пяти людей, произошёл ещё в феврале 2022 года.

«С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры Северского района, суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев каждому из лиц», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее многоквартирном доме в Тольятти произошёл взрыв газа. Из здания были эвакуированы 80 человек, в том числе 15 детей. К счастью, погибших и пострадавших не оказалось, также обошлось без выгорания. На данный момент причина взрыва устанавливается.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
