Виновникам взрыва газа в сахалинской многоэтажке с десятью жертвами изменили наказание
Фигурантам дела о взрыве газа на Сахалине ужесточили срок до 2 лет и 4 месяца
Обрушившийся дом после взрыва газа на Сахалине. Обложка © Telegram / АСТВ.ру - новости Сахалина и Курил
Двоим сотрудникам обслуживающей организации, признанным виновными по делу о трагическом взрыве газа в посёлке Тымовское на Сахалине, ужесточили наказание. Теперь они проведут в колонии-поселении два года и четыре месяца. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«Судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда с учётом мнения участвующего прокурора о недостаточности исправительного воздействия на осуждённых назначенного наказания, согласилась с доводами апелляционного представления, направив осуждённых в колонию-поселение на 2 года 4 месяца», — говорится в сообщении.
Первоначально работники обслуживающей организации получили более мягкое наказание. Однако прокуратура обжаловала решение, посчитав его недостаточным. Апелляционный суд согласился с доводами надзорного ведомства и назначил наказание в виде реального срока в колонии-поселении.
Напомним, что трагедия в посёлке Тымовское на Сахалине произошла 19 ноября 2022 года. В результате взрыва газа в пятиэтажном доме обрушилось всё здание, под завалами оказались люди. Очевидцы сняли момент хлопка на видео — его было слышно по всему району. Причиной ЧП мог стать 20-литровый газовый баллон, подключённый к плите. Сам дом при этом не был газифицирован. За два дня до трагедии жильцы жаловались на запах газа. После обрушения Следственный комитет возбудил уголовное дело, а власти пообещали пострадавшим новое жильё и материальную помощь. Позднее число погибших возросло до десяти человек. В апреле 2025 года двоих руководителей энергокомпании признали виновными в случившемся. Следствие установило, что причиной трагедии стала небрежность при обращении с газопроводом, что повлекло смерть и разрушения.
