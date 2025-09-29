Виновникам взрыва газа в сахалинской многоэтажке с десятью жертвами изменили наказание

Двоим сотрудникам обслуживающей организации, признанным виновными по делу о трагическом взрыве газа в посёлке Тымовское на Сахалине, ужесточили наказание. Теперь они проведут в колонии-поселении два года и четыре месяца. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда с учётом мнения участвующего прокурора о недостаточности исправительного воздействия на осуждённых назначенного наказания, согласилась с доводами апелляционного представления, направив осуждённых в колонию-поселение на 2 года 4 месяца», — говорится в сообщении.

Первоначально работники обслуживающей организации получили более мягкое наказание. Однако прокуратура обжаловала решение, посчитав его недостаточным. Апелляционный суд согласился с доводами надзорного ведомства и назначил наказание в виде реального срока в колонии-поселении.