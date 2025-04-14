На Сахалине осудили двух глав энергокомпании по делу о взрыве газа в жилом доме

Двоих руководителей энергокомпании признали виновными в газовом взрыве 2022 года в жилом доме посёлка Тымовское на Сахалине, сообщило региональное управление Следственного комитета. Их обвинили в причинении смерти и тяжкого вреда по неосторожности, а также в уничтожении имущества из-за небрежного обращения с газопроводом.

Суд установил, что они допустили использование повреждённого ещё в 2021 году газопровода, что привело к утечке газа. Образовавшаяся в подвале дома на улице Библиотечной газовоздушная смесь вызвала взрыв, обрушивший 40 квартир. Погибли 10 человек, включая четверых детей, один получил тяжёлые травмы, а ущерб превысил 200 миллионов рублей.