На Сахалине осудили двух глав энергокомпании по делу о взрыве газа в жилом доме
Взрыв газа в Тымовском в 2022 году. Обложка © Telegram / СУ СК России по Сахалинской области
Двоих руководителей энергокомпании признали виновными в газовом взрыве 2022 года в жилом доме посёлка Тымовское на Сахалине, сообщило региональное управление Следственного комитета. Их обвинили в причинении смерти и тяжкого вреда по неосторожности, а также в уничтожении имущества из-за небрежного обращения с газопроводом.
Суд установил, что они допустили использование повреждённого ещё в 2021 году газопровода, что привело к утечке газа. Образовавшаяся в подвале дома на улице Библиотечной газовоздушная смесь вызвала взрыв, обрушивший 40 квартир. Погибли 10 человек, включая четверых детей, один получил тяжёлые травмы, а ущерб превысил 200 миллионов рублей.
Осуждённым назначили по полтора года в колонии-поселении и запретили два года занимать руководящие должности в сфере газораспределения. Приговор пока не вступил в силу.
Напомним, 19 ноября 2022 года произошёл взрыв газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Момент ЧП попал на видео, обрушились все пять этажей. В результате погибло десять человек, в том числе дети. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, взорвался 20-литровый газовый баллон, стоявший на балконе и подключённый к плите. Власти Сахалинской области пообещали новое жильё и матпомощь пострадавшим.