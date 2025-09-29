Интервидение
29 сентября, 17:19

Нетаньяху извинился перед катарским премьером за недавний удар по Дохе

Обложка © ТАСС / Denes Erdos

Глава кабмина Израиля Биньямин Нетаньяху принёс извинения премьер-министру Катара Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани за недавний удар по Дохе. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники.

«Нетаньяху поговорил с премьер-министром Катара, <...> извинился за израильское нападение на Доху», — говорится в публикации.

Напомним, 9 сентября израильские ВВС нанесли удар по Дохе. Целью атаки стала штаб-квартира палестинского движения ХАМАС. В результате удара погибли шесть человек, включая руководителей радикального палестинского движения. После этого Катар отказался быть посредником в конфликте Израиля и Палестины. Эти события побудили Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание уже 10 сентября.

